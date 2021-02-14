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Прима отыграл 12 позиций и ворвался в ТОП-10 гонки преследования на ЧМ-2021

14 февраля, 14:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Золото в бесконкурентной борьбе завоевал Эмильен Жаклен, а за серебро до последнего боролись Самуэльссон и Бе

В словенской Поклюке прошла мужская гонка преследования в рамках чемпионата мира по биатлону. Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен. Он стартовал в гонке третьим с отставанием от лидера в 13 секунд, но безупречная стрельба и скорость на трассе позволили ему обойти всех конкурентов.

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Борьба за серебро развернулась между Себастьяном Самуэльссоном из Швеции и Йоханнесом Бе из Норвегии. Оба отстреляли на ноль, поэтому на первый план вышла скорость на последнем круге. Борьба длилась до последнего метра и завершилась победой шведа.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он стартовал в гонке 20-м, но сумел отыграть 12 позиций и с тремя промахами финишировал восьмым! Богдан Цымбал стал 18-м, стартуя с 30-го места, а вот лидер нашей команды Дмитрий Пидручный финишировал лишь 28-м, хотя начинал гонку на 23-м месте.

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Гонка преследования:

  • 1. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) 31:22,1
  • 2. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0) +7,3
  • 3. Йоханнес Бе (0+1+1+0) +8,1...
  • 8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6
  • 18. Богдан Цымбал (1+0+0+0) +2:49,3
  • 28. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:25,2
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Напомним, ранее в смешанной эстафете Пидгрушная проиграла Эберг полсекунды в борьбе за "бронзу", после чего обвинила шведку в нечестной борьбе.

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биатлон Артем Прима чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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