Прима не дал "прикурить": весь пьедестал мужского пасьюта – у Норвегии

Единственный представитель Украины в гонке преследования у мужчин замкнул третий десяток

Мужская гонка преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершилась триумфом Норвегии. Представители этой страны заняли весь пьедестал почета. Первым на финиш, несмотря на два промаха, приехал Стурла Легрейд.

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Украинец Артем Прима, стартовавший в пасьюте 30-м, "прикурить" соперникам не дал – на таком же месте и финишировал. Лидер же нашей сборной Дмитрий Пидручный, который должен был стартовать с 53-й позиции, вообще пропустил гонку.

Гонка преследования. Мужчины

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+1) 36:01,8

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+2) +15,6

3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+3) +25,4

...30. Артем Прима (Украина, 0+1+0+1) +2:27,2

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Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Напомним, что ранее состоялась гонка преследования у женщин. Ее победительницей стала норвежка Тирил Экхофф. Украинка Юлия Джима, по сравнению со спринтом, с 10-й позиции откатилась на 14-ю, а именинница Елена Пидгрушная, которой сегодня исполнилось 34 года, с 53-го места поднялась на 39-е.

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