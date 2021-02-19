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Последние медали чемпионата мира по биатлону: Украина назвала состав на эстафеты

19 февраля, 19:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В выходные в Словении состоятся еще четыре гонки – по две в субботу и воскресенье

За два дня до завершения мирового форума в Поклюке сборная Украины остается без медалей. Однако шансы подняться на пьедестал остаются. Напомним расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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Лучшие результаты наши показывали в коллективных гонках. В четверг Украина завершила одиночную эстафету четвертой – так же, как и смешанную. В субботу на словенской трассе пройдут две классические эстафеты. В женский квартет наш тренерский штаб включил Анастасию Меркушину, Юлию Джиму, Дарью Блашко и Елену Пидгрушную. Начало гонки – в 12:45.

Юлия Джима и Елена Пидгрушная

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Мужская эстафета стартует в 16:00. За медали попробуют бороться: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко. Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра надеется, что и женщины, и мужчины смогут бороться за высокие места и не выпадать из обоймы претендентов на успех до конца. С учетом этого и расставляли биатлонистов по этапам. Правда, представители сильного пола в таком сочетании выступят впервые.

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Тем временем, лидер сборной Украины по биатлону собрался уходить.

Завершится же чемпионат в воскресенье двумя гонками с массовым стартом.

Смотрите подборку кадров Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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биатлон Эстафета сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Поклюка
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