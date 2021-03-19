Последние гонки в биатлоне! Где и когда смотреть спринты на Кубке мира в пятницу

В двух гонках в Швеции на старт выйдут 10 представителей Украины

19 марта в Швеции стартует последний этап Кубка мира по биатлону в этом сезоне. Сегодня мужчины и женщины пробегут в Эстерсунде спринты, где у Украины уже была медаль в этом сезоне. Женская гонка начнется в 13:30, мужская – в 16:30. Ранее знаменитый олимпийский чемпион и враг России Пайффер завершил карьеру досрочно.

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Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет UA:Перший. Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

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Кто представит Украину. Высокие результаты в двух спринтах в чешском Нове-Место показала Юлия Джима – пятое место и "серебро". Так что сегодня расчет в нашей команде прежде всего на нее. Хотя и Пидгрушная с Блашко при чистой стрельбе могут составить конкуренцию. А у мужчин медальные надежды возлагаем на Пидручного и Приму.

Реклама Юлия Джима / Фото: IBU

Спринт. Женщины (13:30)

8. Юлия Джима

26. Дарья Блашко

47. Елена Пидгрушная

87. Валя Семеренко

90. Анастасия Меркушина

Спринт. Мужчины (16:30)

2. Дмитрий Пидручный

14. Артем Прима

59. Богдан Цымбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко

Кто фаворит. У женщин букмекеры ставят на досрочную обладтельницу Кубка мира норвежку Тириль Экхофф – коэффициент на ее выигрыш 2.20. На победу Джимы показатель 30.00. У мужчин "золото" отдают лидеру общего зачета у мужчин Йоханнесу Бе – 2.60, однако в борьбе за Большой хрустальный глобус ему на пятки наступает Стурла Лагрейд – 6.00. Потенциал Пидручного оценивается как 126.00.

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Ранее в Нове-Место за штраф Украина получила цветы в смешанной эстафете.

Смотрите, как медаль Кубка мира выигрывала Юлия Джима

Видео: Сегодня

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