Под нещадно валившим снегом у украинцев сбился прицел, а вот французы творили чудеса

Гонку выиграл Кантен Фийон Майе, а Прима – только в пятом десятке

Сегодня третий этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене продолжился двумя гонками. В эстафете украинские биатлонистки едва не запрыгнули на пьедестал Кубка мира, но затем откатились на 7 место. А затем на гонку преследования в Австрии вышли мужчины.

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Под нещадно валившим снегом лучшими снайперами оказались французы. Кантен Фийон Майе, который в спринте был вторым, накануне гонки громко заявил: "Рано списывать французов со счетов. Я это докажу". И сдержал слово – идеальная стрельба вывела его в лидеры, а в борьбе за "золото" он опередил своего партнера по команде Эмельена Жаклена.

Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

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Первую тройку закрыл норвежец Дале, а лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе снова мимо подиума – только четвертый.

У мужчин от Украины в пасьют отобрались только двое. Артем Прима стартовал 30-м, а Антон Дудченко – 52-м. Пидручный в спринте стал только 74-м и обвинил главного тренера сборной в своей неудаче, но затем извинился. В тяжелых погодных условиях Прима допустил семь промахов и откатился на 13 мест, а Дудченко – с тремя кругами штрафа даже поднялся немного – 45-й.

Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) 32:38,7

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0) +25,5

3. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+1+0) +49,5

...43. Артем Прима (2+1+3+1) +4:43,3

45. Антон Дудченко (0+0+2+1) +4:50,0

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Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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