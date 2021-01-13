Пидручный снова ворвался в ТОП-7 Кубка мира по биатлону: прогресс налицо

Украинец порадовал довольно высокой скоростью на трассе в Оберхофе

После череды неудач и огорчений лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный выдал еще одну хорошую гонку. Сегодня 28-летний тернополянин занял седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Напомним, этот немецкий регион принимает второй старт подряд.

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Пидручный сделал один промах – на втором огневом рубеже. Если бы не один неточный выстрел при стрельбе стоя, украинец мог бы подняться на пьедестал и стать бронзовым медалистом. Ведь отставание Димы от победителя, норвежца Йоханнеса Бе, составило 45,5 сек., а от немца Арнда Пайффера, оказавшегося третьим, – 17,6 сек. Штрафной круг бегут примерно за 20-22 сек.

В декабре Пидручный становился шестым в австрийском Хохфильцене – также в спринте. Сегодня же "серебро" досталось еще одному представителю Норвегии – Стурле Легрейду. Никто из призеров не сделал ни одного промаха.

Другие украинцы не порадовали. Артем Прима с тремя промахами – 48-й, Антон Дудченко с одним – 49-й. Артем Тищенко и Руслан Ткаленко расположились лишь на 78-й и 88-й строчках итогового протокола. В четверг в Германии состоится женский спринт.

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На днях Украина ужасной стрельбой закрыла этап Кубка мира по биатлону.

Вспомним, как Пидручный падал в спринте на чемпионате мира:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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