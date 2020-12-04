Пидгрушная рассказала, почему украинцы "закапываются" на подъемах Контиолахти

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная объяснила, почему ей и партнерам по команде крайне тяжело даются подъемы на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти. Вчера Елена стала 25-й в спринтерской гонке. Ранее мы писали, что в подготовке биатлонистов Украины были просчеты, из-за которых развалилась стрельба.

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"Хорошо, что у нас есть база в Сянках на Львовщине, что имеем стандартное стрельбище. Но лыжероллерной трассы не хватает, не хватает рельефной дистанции, комплексной работы на лыжероллерах, а не катания по равнине. Но это нюансы, которые в этом году изменить было невозможно. Исходили из того, что есть. Поэтому пока "закапываемся" на подъемах. Но надеюсь, что через месяц-другой ситуация изменится", – сказала Пидгрушная ютуб-каналу Biathlon News.

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы сообщали, что сразу три украинские биатлонистки попали в ТОП-25 на Кубке мира в Финляндии. Второй спринт в Контиолахти выиграла шведка Ханна Эберг и возглавила общий зачет.

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