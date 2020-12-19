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Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании фотографией

19 декабря, 00:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская биатлонистка показала свой пульс во время гонки

В пятницу в Австрии продолжился четвертый этап Кубка мира по биатлону. Украинки не порадовали в спринте в Хохфильцене, а весь пьедестал заняли норвежки. Лучшей из наших с 33-м результатом оказалась Дарья Блашко.

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Харизматический лидер женской команды Елена Пидгрушная заняла 63-е место и не пробилась в гонку преследования. Некоторые болельщики поспешили обвинить девчат в том, что они сачкуют в гонках и не выкладываются по полной программе. Пидгрушная решила не отмалчиваться и показала "хейтерам" свой пульс во время преодоления дистанции. Из диаграммы видно, что большую часть спринтерской дистанции Елена отработала на пульсе около 180 ударов в минуту.

При этом Пидгрушная нашла силы пошутить и предложила высказать свое мнение кардиологам, пожелав всем быть счастливыми и любимыми.

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В субботу на австрийском курорте пройдут гонки преследования. Сначала на дистанцию уйдут мужчины, а затем – женщины. Накануне Пидручный стал шестым в спринтерской гонки на Кубке мира.

Смотрите, как украинки получали "бронзу" за эстафету на чемпионате мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram
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биатлон Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону Пульс хейтеры
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