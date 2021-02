Первое мировое "золото" в карьере: Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке прошла последняя женская гонка – масс-старт. Напомним, что вчера женская сборная Украины выиграла "бронзу" в эстафете.

Украину представляли Елена Пидгрушна и Дарья Блашко. Уже после первой стрельбы отцепилась Блашко. Пидгрушная долго держалась в лидирующей группе, но два круга штрафа сделали свое дело и отбросили нашу биатлонистку во второй десяток.

Настоящей сенсацией гонки едва не стала Байба Бендика из Латвии. До последней стрельбы она боролась за "золото", но допустила два промаха и финишировала девятой.

В гордом одиночестве первой финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Это первое "золото" чемпионата мира в карьере спортсменки.

Результаты масс-старта:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7 (0+0+0+0)

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – +21,7 (0+0+1+0)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +23,0 (1+0+1+1)

...

12. Елена Пидгрушная (Украина) – +1.36,5 (0+0+1+1)

29. Дарья Блашко (Украина) – +5.00,2 (2+1+0+3)

Ранее мы рассказывали, почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты на последних метрах и кто ее матюкал.

Смотрите церемонию награждения:

The medal ceremony wraps up a great women's relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka – but in just a short while we'll be back with the next competition: the men's relay https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021pic.twitter.com/HyTEh6tgLO