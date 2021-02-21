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Первое мировое "золото" в карьере: Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт

21 февраля, 14:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке прошла последняя женская гонка – масс-старт. Напомним, что вчера женская сборная Украины выиграла "бронзу" в эстафете.

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Украину представляли Елена Пидгрушна и Дарья Блашко. Уже после первой стрельбы отцепилась Блашко. Пидгрушная долго держалась в лидирующей группе, но два круга штрафа сделали свое дело и отбросили нашу биатлонистку во второй десяток.

Настоящей сенсацией гонки едва не стала Байба Бендика из Латвии. До последней стрельбы она боролась за "золото", но допустила два промаха и финишировала девятой.

В гордом одиночестве первой финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Это первое "золото" чемпионата мира в карьере спортсменки.

Результаты масс-старта:
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7 (0+0+0+0)
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – +21,7 (0+0+1+0)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +23,0 (1+0+1+1)
...
12. Елена Пидгрушная (Украина) – +1.36,5 (0+0+1+1)
29. Дарья Блашко (Украина) – +5.00,2 (2+1+0+3)

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Ранее мы рассказывали, почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты на последних метрах и кто ее матюкал.

Смотрите церемонию награждения:

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биатлон масс-старт чемпионат мира по биатлону
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