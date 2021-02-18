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Опять дерево вместо драгметалла: как Украина завершила эстафету ЧМ

18 февраля, 17:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наши биатлонисты остановились в шаге от пьедестала

Сборная Украины снова в шаге остановилась от пьедестала чемпионата мира по биатлону. В смешанной одиночной эстафете наша команда – четвертая.

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За Украину бежали Артем Прима и Дарья Блашко. Упрекнуть их язык не повернется. Выложились по максимуму, всего два дополнительных патрона. Но это был как раз тот случай, когда соперники просто-напросто сильнее.

Финишные разборки за "золото" выиграла Жюлия Симон у Тириль Экхофф. Ханна Эберг не дала шансов Блашко в борьбе за "бронзу". В итоге у нас самое обидное в спорте место – четвертое. Спортсмены шутят – это деревянная медаль.

Стоит упомянуть и пятую Италию. Доротея Вирер имела все шансы стать чемпионкой, но на последней стрельбе ушла на штрафной круг и упустила медаль.

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Результаты одиночной эстафеты

1. Франция – 36.42,4 (0+5)
2. Норвегия – +2,8 (0+9)
3. Швеция – +22,6 (0+8)
4. Украина – +35,9 (0+2)
5. Италия – +55,2 (1+6)
6. Австрия – +1.03,5 (1+7)

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биатлон чемпионат мира по биатлону
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