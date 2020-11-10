Олимпийский чемпион по биатлону мечтает, чтобы его пригласили в раздевалку "МЮ"

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бе оказался большим футбольным фанатом. Вспоминая, как Уле-Айнар Бьорндален в свое время встретился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, бывший обладатель Кубка мира признался в желании побывать в логове "Манчестер Юнайтед". В связи в этим Тарьей выразил надежду, что его соотечественник Уле-Гуннар Сульшер не покинет пост главного тренера.

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Тарьей Бе / Фото: Instagram

"Я мечтаю, что он пригласит меня в Англию и я побываю в раздевалке любимой команды. Так что ему придется продержаться еще несколько месяцев. В свое время я играл в футбол, но это было не серьезно. Если бы я приложил столько усилий в футболе, сколько в биатлоне, я мог бы стать довольно хорошим игроком", – рассказал Бе Aftenposten.no.

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Реклама Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Напомним, что Сульшер возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, сменив на этом посту Жозе Моуринью. И в прошлом сезоне привел команду к третьему месту в Премьер-лиге и полуфиналу Лиги Европы. Однако после семи матчей чемпионата Англии "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге Европы

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