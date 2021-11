Норвежский дубль и смена лидера в сборной Украины: результат гонки в Эстерсунде

В субботу, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Мы уже сообщали, что чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла женскую индивидуальную гонку на 15 км. А в 16:00 стартовал мужской забег.

В первой гонке сезона для мужчин доминировали норвежские биатлонисты. Без единого промаха прошел дистанцию четырехкратный чемпион мира Стурла Легрейд и на минуту опередил ближайшего конкурента.

Вторым финишировал норвежец Тарьей Бе. На третью ступень пьедестала поднялся французский биатлонист Симон Дестье.

Среди украинских биатлонистов лучший результат неожиданно показал Антон Дудченко, который стал самым быстрым из нашей сборной и финишировал на 24-м месте. Дмитрий Пидручный закончил гонку с 28-м результатом. Дебютант Кубка мира Денис Насыко хорошо проявил себя на огневых рубежах и финишировал на 41-м месте.

Результаты индивидуальной гонки. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0

2. Тарьей Бё (0+1+0+1) +59,2

3. Симон Дестье (0+1+0+1) +1:00,6

...

24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

