Йоханнес Бе выиграл и второй спринт в Контиолахти. Украинец Прима – в ТОП-20

Сегодня начался второй этап Кубка мира по биатлону, который, как и первый, проходит в Финляндии. И как и в первой мужской гонке на 10 км несколькими днями ранее, победу одержал Йоханнес Тингнес Бе. Узнайте, где и во сколько смотреть женский спринт на Кубке мира в четверг.

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Лидер норвежской сборной отстрелялся без промахов и на 14 секунд опередил немца Арно Пайффера. "Бронза" досталась старшему из братьев Бе – Тарье, который сделал один промах и отстал от Йоханнеса на 29,4 секунды.

Лучшим из украинцев оказался Артем Прима: с одним неточным выстрелом черниговчанин показал 20-й результат, уступив победителю 1 мин. 11,5 сек. Капитан команды Дмитрий Пидручный занял 35-е место с двумя промахами (+1.36,6), Руслан Ткаленко – 65-е (2; +2.35,7), Богдан Цымбал – 70-е (3; +2.45,4), Антон Дудченко – 83-е (3; +3.13,7).

Интересно, что в ТОП-7 пробились еще два норвежца: Эрленн Бьонтегор стал пятым с чистой стрельбой, а Йоханнес Дале – седьмым с одним выстрелом "в молоко".

Вчера Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти.

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Смотрите, как Пидручного постигла неудача в спринте на чемпионате мира:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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