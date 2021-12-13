"Не наш день, но результат хороший". Санитра дал оценку эстафетной гонке в Хохфильцене

В Хохфильцене мужская сборная Украины по биатлону провела вторую эстафетную гонку в сезоне. Украинские биатлонисты заняли седьмое место, хотя на этапе в Эстерсунде были пятыми.
Наставник нашей команды Юрай Санитра прокомментировал выступление биатлонистов и поделился ближайшими планами.
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Словацкий специалист назвал результат команды достойным, но признал, что спортсмены выглядели хуже, чем в предыдущей гонке.
"Не наш день и по состоянию, и по уверенности в стрельбе. Но надо поблагодарить ребят.
Сегодня было неоптимальное физическое состояние у ребят, могу только быть удовлетворен финишем Антона Дудченко, остальные бежали на среднем уровне относительно собственных возможностей.
Думаю, что достойно пробежали эстафету, седьмое место в этой конкуренции – результат хороший.
На сбор в Италию едет четверка: Прима, Пидручный, Цымбал и Дудченко.
Три спортсмена будут закрывать спринт во Франции: Ткаленко, Тищенко и Лесюк, потом они приезжают к нам.
Некоторые спортсмены поедут домой, а Цымбал, Дудченко, Ткаленко и Лесюк останутся практически до нового года на сборе, вижу, что им нужно еще 3-4 дня, чтобы отработать.
Другим ребятам нужно ехать домой, у них семья, новый год. Психологически настроиться на тяжелые январские этапы", – сказал в интервью Суспильному Юрай Санитра.
Напомним, что четвертый этап Кубка мира пройдет 16-19 декабря в Анси, Франция.