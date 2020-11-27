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Накануне Кубка мира по биатлону COVID-19 нашли в командах России, Италии и Франции

27 ноября, 18:41

Елена Павлова Елена Павлова

Однако французов уже допустили к завтрашним гонкам

Уже завтра, 28 ноября, двумя индивидуальными гонками в Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону. Однако в командах обнаружено более 15 случаев заражения коронавирусом. Первые больные были найдены в сборных России, Латвии, Молдовы.

"Мы начали проводить ПЦР-тесты на COVID-19 перед первым этапом Кубка мира в Финляндии. Во время первой сессии члены трех команд получили положительный результат. Пострадавшие команды – Россия, Латвия и Молдова. Заболевшие были изолированы. Финские органы здравоохранения проинформированы и примут решение о дальнейших процедурах", – говорится в сообщении IBU в Twitter.

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Кристина Резцова

Кристина Резцова / Фото: Instagram

Зато точно из-за коронавируса в команде пропустят первый этап словацкие биатлонистки Паулина и Ивона Фиалковы. Спортсменки находятся на карантине в Швеции. Они контактировали с сервисменом команды, у которого был обнаружен COVID-19. Также на карантине находятся тренеры Анна Муринова и Якуб Лещинский, физиотерапевт и два сервисмена.

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Позже стало известно, что положительные тесты на COVID-19 есть в сборных Франции, Италии, Румынии и Польши. И в случае со сборной Франции было принято решение, что команде уходить на карантин не требуется. Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор "ле бле" по биатлону Стефан Бутье:

"Мы до часу ночи работали, чтобы выслать все необходимые документы властям Финляндии. Дело в том, что человек, у которого нашли коронавирус, заболел еще месяц назад. Перед отъездом в Контиолахти он сдавал тесты, которые были отрицательными. Но в Финляндии тест намного точнее. Оказалось, что у этого человека еще есть следы вируса в организме".

Доротея Вирер

Доротея Вирер / Фото: IBU

Тем временем члены команд Италии и Польши, а также те, с кем они контактировали, изолированы. "Решение о дальнейшем участии Италии и Польши в соревнованиях будут принимать медицинские власти Финляндии", – сообщили в Международном союзе биатлонистов. Однако апеннинские спортсмены есть в стартовых протоколах гонок.

У итальянцев точно пропустит этап лишь биатлонист Доминик Виндиш:

"Я жду результата теста на коронавирус. Вчера был странный результат, поэтому я должен был сделать еще один тест".

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Ранее стал известен состав сборной Украины на первую гонку сезона Кубка мира. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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