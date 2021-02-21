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На посошок: протест на украинца на чемпионате мира по биатлону

21 февраля, 22:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сборная Норвегии обвинила Артема Приму и требовала "скостить" время Тарьея Бе

Неприятным инцидентом завершился мировой слет биатлонистов в Поклюке. В гонке с массовым стартом победил норвежец Легрейд, украинец Прима стал 21-м. Знаменитый норвежец Тарьей Бе занял шестое место с отставанием от победителя в 33 секунды. Но его команда посчитала, что украинец Артем Прима виноват в том, что старший из братьев Бе оказался на шестой позиции, а не выше.

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Причиной разбирательств стал эпизод на второй стрельбе лежа, когда наш спортсмен и Тарьей оказались перед одним ковриком под №7. В итоге норвежец уехал на 12-ю установку, потеряв на перемещении некоторое время. Сборная Норвегии подала протест на действия Примы и хотела, что у Бе сократили время отставания от чемпиона.

Об этом сообщило норвежское издание NRK.

Украинский биатлонист также вспомнил этот случай, поведав, что Бе зашел на его место, но извинился и ушел на другое. Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра даже посчитал, что действия норвежца привели к промаху Артема.

Артем Прима
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Артем Прима / Фото: Reuters

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А вот скандинавы обвинили в недоразумении Артема, утверждая, что он позже их спортсмена подъехал к установке. Сам же Тарьей позже сказал, что решил не скандалить, а просто перейти на другой коврик. В итоге протест Норвегии отклонили по обоим претензиям: время Бе не сократили, Приму не наказали. В любом случае в число призеров норвежец бы не попал, но мог подняться на пару позиций. Это добавило б ему очков в зачете Кубка мира.

Тарьей Бе

Тарьей Бе / Фото: IBU

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