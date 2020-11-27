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На Кубке мира по биатлону обнаружено 15 случаев заражения коронавирусом

27 ноября, 12:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стартовая гонка сезона пройдет в субботу, 28 ноября

Накануне старта нового сезона Кубка мира по биатлону организаторы сообщили, что обнаружили 15 случаев заражения коронавирусом среди 700 человек, прибывших в Финляндию на первый этап в Контиолахти. Как сообщает NRK, из 15 положительных тестов только два – у спортсменов.

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Ранее мы рассказывали о вспышке коронавируса в сборной Украины по биатлону в финском Вуокатти. Заразились члены национальной "команды Б", то есть второго состава, Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина, а также врач главной сборной Украины Богдан Братков.

Как мы писали ранее, из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист. У Сергея Семенова через день поднимается температура. А в чем причина – непонятно.

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Ранее стал известен состав сборной Украины на первую гонку сезона Кубка мира. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.

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биатлон Кубок мира по биатлону коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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