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Коронавирус добрался до чемпионата мира по биатлону. Также Поклюку заваливает снег

10 февраля, 12:40

Елена Павлова Елена Павлова

Турнир в Словении начинается в тяжелых условиях

Грустные новости появились накануне старта чемпионата мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке. Пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что на турнире зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом. А уже сегодня пройдет смешанная эстафета. Где и когда смотреть эстафету ЧМ-2021 и кто побежит.

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IBU пишет, что коронавирусом заразился один из членов сборной Австрии и два представителя прессы. Кто именно подхватил инфекцию, не сообщается. А ведь австрийцы – 4-е претенденты на победу в смешанной эстафете по котировкам букмекеров.

Стрельбище в Поклюке

Стрельбище в Поклюке / Фото: IBU

Украина побежит смешанную эстафету боевым составом: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Хотя у Пидручного есть проблемы со здоровьем. Наша сборная тоже сдавала тесты на COVID-19, но все здоровы.

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Напомним, что турнир в Словении продлится с 10 по 21 февраля. А сегодня Поклюки заваливает снег, усложняя задачу организаторам в подготовке трассы, а также спортсменам на стрельбе.

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Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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