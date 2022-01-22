"Когда отбор на ОИ – всегда есть недовольные". Брынзак рассказал, как комплектовали команду

Олимпийская сборная Украины по биатлону определилась с составом команды, но не все биатлонистки остались довольны итогами отбора

Анастасия Меркушина и Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Первоначально планировалось утвердить окончательный список участников Олимпиады-2022 по итогам седьмого этапа в Антхольце. Однако по факту состав сборной Украины по биатлону был утвержден еще перед стартом индивидуальной гонки. Два вакантных места заняли Ирина Петренко и Дарья Блашко, а еще три участницы Игр были известны ранее – Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко.

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Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал критерии, согласно которым был сформирован состав сборной на Олимпийские игры 2022.

"Еще летом были утверждены критерии отбора на Олимпийские игры. Утверждены министром, президентом Олимпийского комитета и Федерацией, в которых четко прописаны критерии отбора. По этим критериям отбор закончился в Рупольдинге. Поэтому было голосование на исполкоме и было принято решение по утверждению списков, которые были на момент 16 января. А по тому списку прошли те, кто подходил по требованиям: попасть в топ-50 общего зачета Кубка мира, выступить на Кубке IBU, показать результат и набрать наибольшее количество очков. Анастасия Меркушина не набрала ни одного очка в первой половине сезона, нигде не проявила себя и по критериям не попала. Поэтому проголосовали без нее.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Это во всех командах так. В четверг выиграл Бабиков из России, но его не берут, потому что у них также критерии были – объявить состав после Рупольдинга. Хотя он выиграл индивидуальную гонку этапа Кубка мира, но его уже не меняют и он не будет выступать – только при условиях форс-мажорных обстоятельств. Вот и у нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина, а не Блашко, которая была дважды третьей на Кубке IBU, третьей на Кубке мира и в общем зачета имеет очки и идет третьим номером за Джимой и Билосюк. Поэтому проголосовали так, что если будет какой-то форс-мажор и кто-то заболеет, то будет бежать Меркушина.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Это всегда бывает, когда отбор на чемпионат мира, на Олимпийские игры – всегда недовольны. Такая жизнь, все не могут попасть на ОИ, но были четкие критерии, которые должны были выполнить все. Я совершенно не против Меркушиной, я за нее, знаю, что она может добавить. Она болела, но первые два круга индивидуальной гонки показывала хорошее состояние. Но как сказать Блашко, что она не будет ехать, если она выполнила критерии, имеет более высокие показатели, чем у Меркушиной за все время в сезоне?", – сказал Брынзак в интервью Суспильному.

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

Добавим, что Анастасия Меркушина получила статус первой запасной и отправится на Олимпиаду-2022 только при условии, если кто-нибудь из биатлонисток основной команды не сможет уехать.

Напомним, ранее принципы отбора на Олимпийские игры раскритиковала Дарья Блашко.

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"Должны быть какие-то критерии, которые будут утверждаться министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка", – заявила Блашко в интервью Суспильному.

Дарья Блашко не понимает принцип отбора на Олимпиаду / Фото: biathlon.com.ua

В свою очередь Анастасия Меркушина сказала, что индивидуальная гонка в Антхольце должна была быть отборочной.

"Справедливого отбора нет и не может быть из-за условий, в которых мы находимся: из-за пандемии, болезней, но это – спорт", – заявила спортсменка.