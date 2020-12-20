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Капитан сборной Украины дал бой норвежцам, а выиграл первый масс-старт ветеран

20 декабря, 13:43

Елена Павлова Елена Павлова

Дмитрий Пидручный после двух огневых рубежей без штрафов шел в группе лидеров

Первый масс-старт сезона на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер, который стрелял чисто. Второе место занял швед Мартин Понсилуома. А норвежец Йоханнес Бе только третий с одним промахом и лучшим временем на лыжне.

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Единственный украинец в ТОП-30 Дмитрий Пидручный после двух огневых рубежей без штрафов шел в группе лидеров. Однако два промаха на третьей стрельбе отбросили его далеко назад. В итоге капитан нашей команды финишировал только 24-м с четырьмя лишними кругами.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Теперь в 15:25 на гонку с массовым стартом выйдут девушки. Женскую часть сборной в первом масс-старте сезона представит Блашко, которая занимает 23-е место в общем зачете Кубка мира. Вчера Юлия Джима отыграла 17 мест в преследовании, но этого ей не хватило, чтобы отобраться в элитную гонку. А в общем зачете Юлия идет 36-й.

После этого этапа в Хохфильцене у биатлонистов в 2020 году останется только Рождественская гонка, на которую пригласили Семеренко и Пидручного.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

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Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный масс-старт сборная Украины по биатлону Хохфильцен
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