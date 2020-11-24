Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист

У Сергея Семенова через день поднимается температура. А в чем причина – непонятно

После побед Пидручного и Пидгрушной в контрольных гонках в Финляндии из биатлонной сборной Украины пришли и не очень приятные новости. Из-за загадочной болезни финский лагерь украинской команды покинул двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, обладатель малого Хрустального глобуса сезона 2014/15 Сергей Семенов. 32-летний спортсмен отправился в Киев и точно пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти 28-29 ноября.

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"К сожалению, ситуация с Сергеем Семеновым такова, что он уже десять дней не был на тренировках, а через день у него появляется температура. Пока что не можем определить, в чем проблема, какой диагноз, поэтому было принято решение, что Сергей отправится в Киев для прохождения детального обследования. Соответственно, этап Кубка мира в Контиолахти он пропустит. Для команды это, конечно, потеря, потому что, если судить по его показателям, он был в неплохой форме", – заявил главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии XSport.

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

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Ранее мы рассказывали о вспышке коронавируса в сборной Украины по биатлону в финском Вуокатти. Заразились члены национальной "команды Б", то есть второго состава, Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина, а также врач главной сборной Украины Богдан Братков.

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