Именинница Пидгрушная взлетела на 14 мест в преследовании, Джима – в ТОП-15

Первые два места на пьедестале снова остались за норвежскими спортсменками

Женская гонка преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершилась победой триумфатора спринта, норвежки Тирил Экхофф. Скандинавка прошла дистанцию с двумя промахами и на финише вырвала "золото" у лидера Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд. Третья – австрийка Хаузер.

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Тирил Экхофф / Фото: Reuters

Украинка Юлия Джима начинала пасьют на 10-й позиции и благодаря двум чистым рубежам на лежке поднялась на восьмую. Однако два промаха на первой стойке отбросили ее далеко назад. Но Юлия отстояла 14-е место. Именинница Елена Пидгрушная, которой сегодня исполнилось 34 года, после неудачного спринта стартовала 53-й. Но с двумя промахами сумела подняться на 39 строчку.

Реклама Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua В тренде Бывшего босса ФИФА забрали в больницу в тяжелом состоянии

Напомним, что в 15:40 на старт пасьюта выйдут мужчины. А мы давали, где и когда смотреть биатлон в субботу на Кубке мира в Германии. К сожалению, в мужском преследовании Украину представит только Артем Прима. Дмитрий Пидручный должен был стартовать с 53-й позиции с отставанием 2,24 минуты, но не побежит.

Напомним, что недавно Пидручный выиграл турнир снайперов на Рождественской гонке.

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