Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помог

2 февраля, 18:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сборная Китая не приедет в Словению из-за пандемии коронавируса

Уже через неделю в словенской Поклюке стартует мировой биатлонный форум. Однако не все смогут приехать на главный старт сезона. В частности, стало известно, что турнир пропустит сборная Китая. На днях Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону.

Реклама

Китайские власти не выпустили собственную сборную из страны на турниры в Европе, в том числе и на ЧМ. Причина – сложная ситуация с коронавирусом. Аргументы тренеров команды – легендарного норвежца Уле-Айнар Бьорндалена и его белорусской жены Дарьи Домрачевой – не подействовали. Китайцы считают, что их спортсмены могут заразиться и привести вирус на родину.

Об этом рассказал Бьорндален в комментарии изданию VG.no.

В тренде
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

По той же причине китайцы не участвовали и в этапах Кубка мира, которые прошли в Европе. Наставники надеялись, что для чемпионата мира власти сделают исключения, но надежды не оправдались. Напомним, через год Пекин будет принимать зимние Олимпийские игры-2022.

Реклама

Читайте также: биатлонистка Пидгрушная поразила мастера шиномонтажа.

Другой легендарный биатлонист Мартен Фуркад нынче стреляет по телевизору с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Уле-Айнар Бьорндален сборная Китая чемпионат мира по биатлону
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Катюша" подождет: Россия определилась с новым гимномБиатлон
Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлонуБиатлон
Украина на чемпионате Европы по биатлону: кто сегодня стартует, где смотреть и зачем поехали
Украина на чемпионате Европы по биатлону: кто сегодня стартует, где смотреть и зачем поехалиБиатлон
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлонаБиатлон
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляетБиатлон
"Блондинки тоже умеют": биатлонистка Пидгрушная поразила мастера шиномонтажаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять