Где смотреть биатлон на Кубке мира в Оберхофе в четверг

Сегодня пройдет спринтерская гонка у женщин, в которой побегут пятеро украинок

Второй день шестого этапа Кубка мира по биатлону в Германии ознаменуется одним стартом. В 15:30 в Оберхофе начнется спринт у женщин. Накануне сборная Украины назвала состав на женский спринт на Кубке мира.

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Наши болельщики смогут увидеть в полном составе олимпийских чемпионок Сочи-2014 в эстафете. Тренеры отмечают, что Юлия Джима и Елена Пидгрушная пребывают в хороших кондициях, а вот сестры Валя и Вита Семеренко пока что не так убедительны. Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Дарьи Блашко: у наставников даже возникли сомнения, нужно ли выпускать экс-белоруску на гонку. Решили определиться уже сегодня утром.

В первой гонке этого этапа Пидручный показал седьмой результат в мужском спринте.

На украинском телевидении женский старт покажет UA:Перший. На этот раз даже в прямом эфире, трансляция запланирована уже на 15:25. Также гонку можно смотреть в кабельных сетях на канале "Евроспорт".

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Интересно, что Анастасия Меркушина, которой сегодня исполняется 26 лет, побежит спринт на Кубке IBU в немецком Арбере. Пока что ее результаты оставляют желать лучшего.

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Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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