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Где и во сколько смотреть эстафеты биатлона 14 марта

14 марта, 09:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сразу две гонки Кубка мира пройдут в воскресенье

В воскресенье, 14 марта, в чешском Нове Место состоятся две эстафеты Кубка мира по биатлону. На днях там биатлониста чуть не убила световая мачта.

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Что за гонки? Сегодня в программе Кубка мира два старта. Сначала традиционная смешанная эстафета – в 11:25, а затем одиночный микст – в 14:45.

Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". В интернете видео на сайте IBU и "UA:Біатлон".

Кто представит Украину. В смешанной эстафете за нас бегут – Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный. В миксте – Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал.

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Кто фаворит. Букмекеры уверены, что смешанную эстафету выиграют норвежцы. На них можно поставить с коэффициентом – 1.40, далее Франция (3.50) и Германия (7.00). Украина далеко – 67.00. Зато котировки на попадание нашей команды в тройку призеров высокие – 9.00.

Что касается микста, то здесь фавориты у букмекеров – Норвегия (2.75), Австрия (3.25) и Франция (3.75). Котировки на Украину – 51.00.

Видео: Сегодня

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биатлон смешанная эстафета Кубок мира по биатлону
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