Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четверг

3 декабря, 09:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня начинается второй этап Кубка мира в финском Контиолахти

Двумя спринтерскими гонками открывается 3 декабря этап Кубка мира в Финляндии. Напомним, пандемия коронавируса вынудила организаторов провести два турнира подряд в Контиолахти. И если на первом этапе, в конце ноября, состоялись всего четыре гонки, то на втором их запланировано шесть. Вчера Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти.

Реклама

Мужчины выйдут сегодня на старт первыми – в 14:30. Дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами будут преодолевать и пятеро наших парней: Прима, Пидручный, Цымбал, Ткаленко, Дудченко. Женская гонка на 7,5 км начнется в 17:30 по киевскому времени. Здесь также заявлено пятеро украинок: Блашко, Бех, Джима, Пидгрушная и Валя Семеренко. Четыре дня назад Елена Пидгрушная стала 10-й именно в спринте.

Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

В тренде
Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы

Читайте полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Напомним, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира-2020 в Италии:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ТВ биатлон где смотреть спринт UA:Перший Контиолахти
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021
Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021Биатлон
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе:
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе: "Они скорее закончат со спортом"Биатлон
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонистБиатлон
Итальянская биатлонистка-красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в ТОП-10
Итальянская биатлонистка-красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в ТОП-10Биатлон
Олимпийскую чемпионку вернули в сборную Украины перед спринтом на Кубке мира
Олимпийскую чемпионку вернули в сборную Украины перед спринтом на Кубке мираБиатлон
Накануне Кубка мира по биатлону COVID-19 нашли в командах России, Италии и Франции
Накануне Кубка мира по биатлону COVID-19 нашли в командах России, Италии и ФранцииБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять