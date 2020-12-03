Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четверг

Сегодня начинается второй этап Кубка мира в финском Контиолахти

Двумя спринтерскими гонками открывается 3 декабря этап Кубка мира в Финляндии. Напомним, пандемия коронавируса вынудила организаторов провести два турнира подряд в Контиолахти. И если на первом этапе, в конце ноября, состоялись всего четыре гонки, то на втором их запланировано шесть. Вчера Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти.

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Мужчины выйдут сегодня на старт первыми – в 14:30. Дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами будут преодолевать и пятеро наших парней: Прима, Пидручный, Цымбал, Ткаленко, Дудченко. Женская гонка на 7,5 км начнется в 17:30 по киевскому времени. Здесь также заявлено пятеро украинок: Блашко, Бех, Джима, Пидгрушная и Валя Семеренко. Четыре дня назад Елена Пидгрушная стала 10-й именно в спринте.

Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Читайте полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Напомним, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира-2020 в Италии:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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