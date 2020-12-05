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Где и во сколько смотреть биатлонные гонки на Кубке мира в субботу

5 декабря, 14:22

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня в финском Контиолахти продолжится второй этап Кубка мира

Сегодня, 5 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти продолжится мужской гонкой преследования и женской эстафетой. Мужчины выйдут на старт первыми в 14:20 по киевскому времени, девушки – в 16:15. Ранее капитан женской сборной Елена Пидгрушная рассказала, почему украинцы "закапываются" в Финляндии.

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Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета. У мужчин в пасьют отобрались лишь два украинца – Прима и Пидручный.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Если говорить о составе на женскую эстафету, то бросается в глаза отсутствие Юлии Джимы, которая была в десятке в индивидуальной гонке в Контиолахти, но заняла только 66-е место в спринте, сделав три промаха. Ее заменила Вита Семеренко, которая спринт не бежала.

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Преследование. Мужчины (14:20)
20. Артем Прима +1:12
36. Дмитрий Пидручный +1:37

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Эстафета. Женщины (16:15)
6-1. Дарья Блашко
6-2. Валя Семеренко
6-3. Вита Семеренко
6-4. Елена Пидгрушная

Сборная Украины по биатлону

Сборная Украины по биатлону / Фото: Reuters

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Напомним, что в прошлом сезоне наша женская команда стала третьей в эстафете на чемпионате мира в Италии. Но при этом сегодня у букмекеров украинки четвертые в списке претендентов на медаль, а фаворит – Швеция.

Напомним, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира-2020

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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