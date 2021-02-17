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Где и во сколько смотреть биатлонную "индивидуалку" на чемпионате мира

17 февраля, 09:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В среду в словенской Поклюке состоится одна гонка, начало – в 15:30

На мировом форуме по биатлону началась вторая неделя соревнований. На главном старте сезона у спортсменов не такой жесткий график, как на этапах Кубка мира, поэтому есть возможность отдохнуть и подойти во всеоружии к каждой гонке. Накануне Меркушина стала 13-й в индивидуальной гонке чемпионата мира, а сегодня самую длинную дистанцию преодолеют мужчины.

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Сборная Украины на индивидуалку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами заявила Артема Тищенко (№13), Дмитрия Пидручного (№56), Артема Приму (№75) и Антона Дудченко (№101). Причем, 24-летний сумчанин будет закрывать соревнования.

На украинском телевидении гонку в прямом эфире традиционно покажет телеканал UA:Перший, который доступен на интернет-сервисе OLL.TV. Трансляция начнется в 15:25.

Артем Прима начинает эстафету

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

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Пока что "сине-желтые" остаются в Словении без медалей. А лучшим результатом является четвертое место в смешанной эстафете в первый день чемпионата.

Смотрите фото чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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