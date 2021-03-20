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Где и во сколько смотреть биатлон 20 марта

20 марта, 13:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сразу две гонки Кубка мира пройдут в субботу

В субботу, 20 марта, в шведском Остерсунде состоятся две гонки Кубка мира по биатлону. Кстати, на КМ биатлониста чуть не убила световая мачта.

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Что за гонки? Сегодня в программе Кубка мира два старта. Сначала женская гонка преследования – в 13:15, а затем мужская гонка преследования – в 16:15.

Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". В интернете видео на сайте IBU и "UA:Біатлон".

Кто представит Украину. Под 35-м номером бежит Елена Пидгрушная с отставанием от лидера +1.09, далее №44 Валя Семеренко (+1.23) и № 55 Дарья Блашко (+1.37). Должна была стартовать 41-й Юлия Джима, но тренеры решили поберечь ее перед масс-стартом.

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У мужчин наши стартовые позиции такие: №34 Дмитрий Пидручный (+1.36), №48 Антон Дудченко (+2.04), №50 Богдан Цимбал (+2.05), №57 Артем Тищенко (+2.20).

Видео: Сегодня

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биатлон Кубок мира по биатлону
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