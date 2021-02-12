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Где и когда смотреть спринт на чемпионате мира по биатлону в пятницу

12 февраля, 10:26

Елена Павлова Елена Павлова

12 февраля турнир продолжится гонкой у мужчин, где Украина рассчитывает на Пидручного и Приму

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет первая личная гонка – мужской спринт. Начало – в 15:30 по Киеву. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

За Украину сегодня побегут чемпион мира в преследовании 2019 года Дмитрий Пидручный, чемпион Европы 2021 года Артем Прима, быстро набирающий обороты Антон Дудченко и хорошо проявивший себя на Евро в Польше Богдан Цымбал. В первой гонке в Поклюке наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира. И теперь на них возлагают большие надежды.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Фаворитом у букмекеров в спринте является лидер Кубка мира, норвежец Йоханнес Бе – 1.85. Его главный конкурент – брат Тарьей – 13.00, а третий претендент в битве за корону француз Эмельен Жаклен – 15.00. Украинец Прима 12-й в списке аналитиков контор – 151.00.

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Ранее мы также писали, что Норвегия не примет Кубок мира по биатлону, а в Словении ждут зрителей.

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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