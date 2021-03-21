Где и когда смотреть решающую битву за Кубок мира по биатлону

Сегодня завершается розыгрыш Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021. Несмотря на пандемию коронавируса, функционеры смогли провести все этапы и даже увеличили их количество с 9 до 10. Причем, до последнего сохранилась главная интрига. Последние гонки проходят в Швеции, где в предыдущие годы часто начинали сезон.

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Накануне Пидручный в преследовании взлетел на 21 место, а победил Легрейд. В общем зачете Кубка мира борьбу за большой Хрустальный глобус ведут два норвежца. Более опытный Йоханнес Бе пока что опережает партнера по сборной Стурлу Легрейда – 1038 очков против 1034. Впрочем, если отбросить наихудшие результаты конкурентов, то впереди окажется 24-летний Стурла.

Так что все решит последняя гонка с массовым стартом на 15 км и четырьмя огневыми рубежами. Примет участие в ней и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который занимает 25-е место в общем зачете. Масс-старт у мужчин начинается в 16:30, у женщин – в 14:00. В субботу вечером были опасения, что соревнования могут отменить из-за шторма. Однако в воскресенье утром никакой информации об этом не поступало.

Среди представительниц прекрасного пола – наша Юлия Джима. Киевлянка располагается на 18-м место в табели о рангах и может подняться выше в случае успешного выступления.

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На украинском телевидении биатлон традиционно показывает UA:Перший. Начало трансляций – 13:55 и 16:25.

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Смотрите, как Мартен Фуркад нынче наблюдает за бывшими соперниками:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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