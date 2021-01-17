Где и когда смотреть биатлонные гонки с массовым стартом на Кубке мира в воскресенье

Из украинцев на дистанции в Оберхофе появится только Дмитрий Пидручный

Сегодня в немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира по биатлону. В программе дня значатся две элитные гонки с массовым стартом, в которые допускают по 30 лучших спортсменов. Из них 25 набирают по общему зачету Кубка мира, а еще пятерых – по результатам на конкретном этапе. В пятницу украинцы стали шестыми в мужской эстафете и стреляли лучше, чем победители.

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К сожалению, никто из нашей женской команды в заявку не пробился. В генеральной классификации Юлия Джима – 27-я, Дарья Блашко – 29-я. А у мужчин Украину будет представлять капитан команды Дмитрий Пидручный. Он занимает 28-е место в общем зачете, но отобрался по дополнительной квоте, став седьмым в спринте.

На украинском телевидении обе гонки в прямом эфире покажет UA:Перший. Первая трансляция – о мужском масс-старте – стартует в 13:25, вторая – в 15:55. Также в кабельных сетях их можно смотреть на канале "Евроспорт", в интернете – на oll.tv.

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Смотрите, как Дмитрий занимался велокроссом, готовясь к новому сезону:

Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

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