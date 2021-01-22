Где и когда смотреть биатлон в пятницу на Кубке мира в Италии

Сегодня, 22 января, седьмой этап Кубка мира в итальянском Антхольце продолжится индивидуальной гонкой у мужчин. Спортсмены выйдут на старт биатлонной классики в 14:15. После того, как вчера Джима стала второй на Кубке мира в Италии, настроение в сборной Украины заметно улучшилось.

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Индивидуальную гонку на украинском телевидении покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляция начнется за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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За сборную Украины сегодня выступят Руслан Ткаленко (стартует 12-м), Дмитрий Пидручный (32-й), Артем Прима (35-й), Антон Дудченко (77-й) и Артем Тищенко (94-й). А фаворитом гонки букмекеры считают лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Бе – коэффициент на его победу 2.70.

К сожалению, пока не может выступать настоящий мастер индивидуалок Сергей Семенов. В декабре после мононуклеоза украинец проходил реабилитацию в Швейцарии, но упал на льду. В итоге Семенов повредил ребро и все еще восстанавливается.

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Дмитрий Пидручный катается на велосипеде Видео: Instagram

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