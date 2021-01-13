Українська
$ 28,05
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в среду

13 января, 12:08

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня мужчины определят лучшего в спринте. Начало гонки в Оберхофе – 15:30 по Киеву

В среду, 13 января, в немецком Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. В 15:30 по киевскому времени начнется спринтерская гонка у мужчин, в которой нашу страну представят пять спортсменов. Напомним, предыдущий этап украинцы завершили 14-м местом в одиночной смешанной эстафете.

Реклама

Читайте также: Чешская биатлонистка-красавица продает "голые" фото для благотворительности

УКРАИНЦЫ В МУЖСКОМ СПРИНТЕ

  • 14. Артем Тищенко
  • 33. Дмитрий Пидручный
  • 45. Антон Дудченко
  • 65. Артем Прима
  • 92. Руслан Ткаленко

КТО ПОКАЖЕТ ГОНКУ

В прямом эфире мужской спринт в среду, 13 января, начиная с 15:30, покажет UA-Перший, доступный к просмотру на сервисе OLL.TV.

Главным претендентом на победу сегодня аналитики называют норвежца Йоханнес Тингнеса Бе. На его успех у букмекеров установлен коэффициент 1.50. Далее по котировкам – его брат Тарьей Бе (9.00) и еще один норвежец Йоганнес Дале (9.00). В лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного аналитики практически не верят – коэффициент 100.0 на победу.

В тренде
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

Дмитрий Пидручный
Реклама

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы писали, что в России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров. Турнир покинули 33 спортсмена – 12 девушек и 21 парень.

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон где смотреть Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Из-за COVID-19 изолируют целые команды на Кубке мира по биатлону
Из-за COVID-19 изолируют целые команды на Кубке мира по биатлонуБиатлон
Чешская биатлонистка-красавица продает
Чешская биатлонистка-красавица продает "голые" фото для благотворительностиБиатлон
Украинские биатлонисты назвали состав на Кубок мира в Оберхофе: Валя Семеренко – вне заявки
Украинские биатлонисты назвали состав на Кубок мира в Оберхофе: Валя Семеренко – вне заявкиБиатлон
Где и когда смотреть биатлон в пятницу на Кубке мира в Германии
Где и когда смотреть биатлон в пятницу на Кубке мира в ГерманииБиатлон
Коронавирус нашли на Кубке мира по биатлону: тесты шокировали Россию и Норвегию
Коронавирус нашли на Кубке мира по биатлону: тесты шокировали Россию и НорвегиюБиатлон
В России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров
В России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеровБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять