Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресенье

13 декабря, 11:56

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня за подиум в эстафете попытаются зацепиться мужчины

Сегодня, 13 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершится женской гонкой преследования и мужской эстафетой. Девушки выйдут на старт первыми в 12:45 по киевскому времени, мужчины – в 15:00. Накануне под нещадно валившим снегом у украинцев сбился прицел, а вот французы творили чудеса.

Реклама

Читайте также: Российский комментатор попытался съесть варежку в прямом эфире (видео)

Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Reuters

Реклама

И хотя Валя Семеренко стоит в протоколе, украинка пропустит пасьют в Хохфильцене – сообщает "Суспільне". Семеренко решили не ставить из-за низкого стартового места. Украинка должна была стартовать 45-й с отставанием в 1.38 минуты от лидера. Ранее Валя не добежала пасьют в Контиолахти, допустив 9 промахов во время гонки.

Преследование. Женщины (12:45)
22. Юлия Джима +0:58
24. Дарья Блашко +1:05
45. Валя Семеренко +1:38
59. Екатерина Бех +2:04

В тренде
"Интер" – "Шахтер": видео лучших моментов и обзор решающего матча Лиги чемпионов

Артем Прима начинает эстафету

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

В составе мужской эстафеты по сравнению с прошлым этапом произошло одно изменение – Антон Дудченко заменил Богдана Цимбала и побежит последний этап. В Контиолахти украинцы сделали меньше промахов, но остались без медалей – 10 место.

Реклама

Эстафета. Мужчины (15:00)
10-1. Артем Прима
10-2. Руслан Ткаленко
10-3. Дмитрий Пидручный
10-4. Антон Дудченко

Ранее украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

преследование Эстафета Валя Семеренко Кубок мира по биатлону Юлия Джима сборная Украины по биатлону
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021
Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021Биатлон
Семеренко завалила пасьют и сошла с дистанции, у Блашко – рекорд!
Семеренко завалила пасьют и сошла с дистанции, у Блашко – рекорд!Биатлон
Секс-символ биатлона снялась для Playboy. Все ради благотворительности
Секс-символ биатлона снялась для Playboy. Все ради благотворительностиБиатлон
Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресенье
Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресеньеБиатлон
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четверг
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четвергБиатлон
Российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру
Российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартируБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять