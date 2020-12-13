Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресенье

Сегодня за подиум в эстафете попытаются зацепиться мужчины

Сегодня, 13 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершится женской гонкой преследования и мужской эстафетой. Девушки выйдут на старт первыми в 12:45 по киевскому времени, мужчины – в 15:00. Накануне под нещадно валившим снегом у украинцев сбился прицел, а вот французы творили чудеса.

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Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Юлия Джима / Фото: Reuters

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И хотя Валя Семеренко стоит в протоколе, украинка пропустит пасьют в Хохфильцене – сообщает "Суспільне". Семеренко решили не ставить из-за низкого стартового места. Украинка должна была стартовать 45-й с отставанием в 1.38 минуты от лидера. Ранее Валя не добежала пасьют в Контиолахти, допустив 9 промахов во время гонки.

Преследование. Женщины (12:45)

22. Юлия Джима +0:58

24. Дарья Блашко +1:05

45. Валя Семеренко +1:38

59. Екатерина Бех +2:04

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

В составе мужской эстафеты по сравнению с прошлым этапом произошло одно изменение – Антон Дудченко заменил Богдана Цимбала и побежит последний этап. В Контиолахти украинцы сделали меньше промахов, но остались без медалей – 10 место.

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Эстафета. Мужчины (15:00)

10-1. Артем Прима

10-2. Руслан Ткаленко

10-3. Дмитрий Пидручный

10-4. Антон Дудченко

Ранее украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.

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