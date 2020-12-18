Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в пятницу

Сегодня, 18 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжится женским спринтом. Девушки выйдут на старт в 15:15 по киевскому времени. Ранее украинец Пидручный попал в "цветы" спринтерской гонки на Кубке мира.
Гонку на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.
На четвертом этапе Кубка мира в сборную возвращается Анастасия Меркушина. До этого Настя пропустила три этапа, тренируясь отдельно под руководством своего отца Олега Меркушина. Ее ожидали в сборной в январе, но затем решили посмотреть в деле уже в Австрии. Также на спринт тренеры заявили Дарью Блашко, которая входит в топ-20 общего зачета, и трех олимпийских чемпионок: Юлию Джиму, Валентину Семеренко и Елену Пидгрушную.
Спринт. Женщины
19. Валя Семеренко
41. Дарья Блашко
51. Юлия Джима
68. Анастасия Меркушина
98. Елена Пидгрушная
Мы также писали, что украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.
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