Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в пятницу

Сегодня за подиум в спринте попытаются зацепиться женщины

Сегодня, 18 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжится женским спринтом. Девушки выйдут на старт в 15:15 по киевскому времени. Ранее украинец Пидручный попал в "цветы" спринтерской гонки на Кубке мира.

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Гонку на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Анастасия Меркушина

На четвертом этапе Кубка мира в сборную возвращается Анастасия Меркушина. До этого Настя пропустила три этапа, тренируясь отдельно под руководством своего отца Олега Меркушина. Ее ожидали в сборной в январе, но затем решили посмотреть в деле уже в Австрии. Также на спринт тренеры заявили Дарью Блашко, которая входит в топ-20 общего зачета, и трех олимпийских чемпионок: Юлию Джиму, Валентину Семеренко и Елену Пидгрушную.

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Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua В тренде Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Спринт. Женщины

19. Валя Семеренко

41. Дарья Блашко

51. Юлия Джима

68. Анастасия Меркушина

98. Елена Пидгрушная

Мы также писали, что украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.

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