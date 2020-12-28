Где болеть за украинских биатлонистов в "Рождественской гонке"

Сегодня спортивное расписание дня украсит традиционная "Рождественская гонка" биатлонистов. Правда, пройдет она в Германии не на футбольного стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене, а в Рупольдинге, который в сезоне 2020/2021 не попал в календарь Кубка мира.

Реклама

Вашему вниманию – спортивный календарь на праздники: за чем следить болельщику.

Кто бежит и почему

Это коммерческий старт, который традиционно проводят в Германии между католическим Рождеством и Новым годом. С 2002 года World Team Challenge проходил прямо на футбольном поле стадиона клуба "Шальке", но в этом году соревнования вернулись в Рупольдинг, где все и начиналось. Конечно же, из-за пандемии и невозможности собрать публику на стадионе.

В турнире участвуют 10 пар, получающих приглашения от организаторов. В этом году не приедут гости из Франции и Норвегии: свои правки вносит коронавирус. Так что на этот раз будет два немецких дуэта.

Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия-1)

Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия-2)

Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина)

Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)

Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)

Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия)

Элизабет Хогберг – Торстейн Стенерсен (Швеция)

Лена Хекки – Себастьян Сталдер (Швейцария)

Динара Алимбекова – Антон Смольский (Беларусь)

Какой формат

Реклама

Сначала проведут массовый старт, в котором все команды уйдут на дистанцию одновременно. В каждой паре мужчина и женщина меняют друг друга после двух огневых рубежей. Начало запланировано на 19:10 по киевскому времени. После небольшого отдыха, примерно в 20:25, состоится гонка преследования. В ней учтут отставание по итогам масс-старта.

Наши успехи

Украинцам дважды удавалось побеждать на популярном соревновании. В 2008 году огромный бокал пива в качестве приза получили Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Сергей Семенов и Валентина Семеренко. В прошлом году наши Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный стали серебряными призерами.

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Кто покажет

В украинских кабельных сетях гонку можно смотреть на телеканале "Евроспорт 1". Официальный же транслятор – немецкий канал ZDF. По информации biathlon.com.ua решился показать соревнование телеканал "112 Украина".

Реклама

Читайте также полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Смотрите, как бывший биатлонист Мартен Фуркад стреляет с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама