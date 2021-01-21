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"Это был мой день": Джима рассказала о медали в Антхольце и показала награждение в маске

21 января, 18:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская биатлонистка принесла сборной первую медаль Кубка мира в сезоне

Сегодня праздник пришел на улицу сборной Украины по биатлону. На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце-Антерсельве Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке, отстрелявшись без промахов на четырех огневых рубежах. Это "серебро" стало первым для команды в сезоне 2020/2021.

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После такого успеха 30-летняя киевлянка поделилась эмоциями в комментарии biathlon.com.ua:

"Спасибо за поздравления! Сегодня, пожалуй, мой день. Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах! Погода – очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий. Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко. Но, когда я ехала на финишный круг и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало сил. Мне удалось дотерпеть, я вторая, и очень рада".

На страничке Юли в Instagram очень быстро появились десятки сообщений и видео церемонии награждения. В нынешних условиях пандемии выглядит она очень необычно: биатлонистам самим приходится брать медали и вешать себе на шею.

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биатлон медаль Кубок мира по биатлону Юлия Джима сборная Украины по биатлону Антхольц-Антерсельва
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