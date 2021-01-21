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Есть первая медаль биатлонного сезона! Джима стала второй на Кубке мира в Италии

21 января, 16:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская спортсменка завоевала "серебро" в индивидуальной гонке Кубка мира

Лишь на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сборной Украины удалось добыть первую медаль сезона 2020/2021. Сегодня в итальянском Антхольце-Антерсельве в женской индивидуальной гонке на 15 км Юлия Джима заняла второе место! 30-летняя киевлянка – единственная, не сделавшая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Однако Лизе-Терезе Хаузер, промахнувшейся один раз, Юля уступила 43,7 секунды.

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Ранее норвежская биатлонистка потеряла сознание во время гонки.

Бронзовая награда досталась Анаис Шевалье-Буше, с одним промахом проигравшей Джиме 20 секунд. Достойно выступила и другая наша олимпийская чемпионка: Елена Пидгрушная заняла 16-е место (1 промах, +2.49,6). Валентина Семеренко с двумя промахами – 28-я (+3.20,8), Дарья Блашко с тремя – 57-я (+5.56,8). Вита Семеренко, которую заявляли в эту гонку, на старт не вышла.

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В пятницу в Италии также пройдет одна гонка – мужская "индивидуалка" на 20 км.

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Вспомним, как украинок награждали медалями чемпионата мира-2020 в Италии:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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биатлон Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Юлия Джима сборная Украины по биатлону Дарья Блашко Антхольц-Антерсельва
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