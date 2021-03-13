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Допинг закончился, что ли? Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории

13 марта, 21:16

Олег Люлька Олег Люлька

Еще никогда биатлонистки РФ не опускались так низко

Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории. В пасьюте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место лучшей из РФ стала Лариса Куклина, которая с тремя промахами заняла лишь 37-е место.

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Это новый антирекорд женской сборной России по биатлону, сообщает "Чемпионат".

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Ранее худшим ее выступлением был спринт на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене в сезоне-2012/2013. Там лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрьева, занявшая 35-е место при двух промахах.

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Болельщики в РФ на "пробитое дно" отреагировали с сарказмом. Вот их комментарии в Сети:

"Помню, по футболу у нас были провальные еврокубки в сезоне 2019-20, и многие говорили, что хуже не бывает. Как показал этот сезон, очень даже бывает. Так же и у биатлонисток – худшее еще впереди"

"Нет времени на раскачку! Срочно пишем пятый план, выделяем пятсот тысяч миллионов, организуем два-три форума, обязательно с эскортницами, пять выездов за рубеж для обмена опытом, и готовимся целенаправленно только к ЧМ, до него и после отдыхаем"

Напомним, что в конце января Россия "спалилась". Стало известно, что РФ подкупала проститутками экс-босса мирового биатлона. За бесплатные любовные утехи и охоту норвежец Андерс Бессеберг закрывал глаза на российский допинг.

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