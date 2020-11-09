Что происходит в сборной Украины по биатлону после вспышки COVID-19

На днях в расположении сборной Украины по биатлону зафиксировали вспышка коронавируса. Наша команда основным и резервным составами сейчас готовится к сезону в финском Вуокатти. Среди зараженных COVID-19 оказалось четыре человека. Три – среди спортсменов команды Б и один – среди медперсонала основной команды. Как идет подготовка после позитивных тестов, рассказал тренер женской сборной Б Валерий Лесников.

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Надежда Белкина

"Биатлонисты с положительными тестами находятся на самоизоляции. Все остальные – на карантине: разрешены тренировки в лесу на свежем воздухе, но не групповые. Нам также выделили время вечером для тренировок на лыжах: когда заканчивают подготовку другие команды. Это около 18:30. Уточняем время выхода на снег в дневной период, чтобы начать проводить комплексные тренировки со стрельбой", – сказал Лесников Суспільне Спорт.

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Отметим, что имена спортсменов, зараженных COVID-19, не разглашаются. И они не имеют контактов с другими членами команды. Ранее же сообщалось, что в женскую команду Б вошли Надежда Белкина, Анна Кривонос, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Ирина Варвинец, которая вернулась после декрета. В мужской – Андрей Доценко, Артем Тищенко, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.

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Отметим, что сбор команды Б запланирован до 20 ноября, после чего биатлонисты должны вернуться в Украину. А основная команда переедет в Контиолахти, где состоится первый этап Кубка мира.

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