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ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть женскую эстафету

20 февраля, 09:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украина может побороться за награды

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоится женская эстафета – самая медальная для Украины гонка мировых первенств. Начало – в 12:45. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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Где смотреть. На украинском телевидении эстафету покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Кто бежит за Украину. Откроет гонку Анастасия Меркушина, на втором этапе бежит Юлия Джима, за ней Дарья Блашко, а финишировать будет Елена Пидгрушная.

Кто фаворит. Букмекеры уверены, что "золото" возьмет Норвегия – коэффициент на победу скандинавов 1.85. Котировки на чемпионство Германии – 5.00. Далее Франция – 6.00 и Швеция – 8.50. За ними Украина – 24.00.

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Коэффициент на попадание в тройку призеров: Норвегия – 1.25, Германия – 1.55, Франция – 1.65, Швеция – 1.90, Украина – 4.00.

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Напомним, что в смешанной эстафете в Поклюке наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира

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биатлон Эстафета чемпионат мира по биатлону
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