ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть женский масс-старт

Сегодня, 21 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет женский масс-старт. Начало – в 13:30. Напомним, что вчера женская сборная Украины выиграла "бронзу" в эстафете.

Кто бежит за Украину. Нашу команду в масс-старте представят две биатлонистки – Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.

Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Кто фаворит. В букмекерских конторах считают, что шансы на "золото" выше всего у норвежки Тириль Экхофф – 5.25. За ней австрийка Лиза Тереза Хаузер – 7.75, далее шведка Ханна Эберг – 8.00. Коэффициент на победу Пидгрушной – 41.00.

Котировки на то, что Елена Пидгрушная будет на подиуме – 9.00.

