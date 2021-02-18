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ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть одиночную эстафету в четверг

18 февраля, 10:10

Елена Павлова Елена Павлова

Норвежцы попытаются защитить в Поклюке прошлогодний титул

В четверг, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет одиночная смешанная эстафета – самый молодой вид программы. Начало – в 16:15. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

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Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: Reuters

Кто представит Украину. За Украину сегодня побегут чемпион Европы 2021 года Артем Прима и стабильная Дарья Блашко. Артем – лучший в нашей команде на этом чемпионате, накануне стал 9-м в индивидуальной гонке. Блашко – один из мировых лидеров по точности стрельбы в нынешнем сезоне и специально получила возможность отдохнуть в индивидуальной гонке для подготовки к эстафетам.

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Кто фаворит. Букмекеры ставят на Норвегию – коэффициент на их победу 2.50. Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Бе является действующими чемпионами мира. Вторые в очереди шведы – 3.50. Далее Италия и Австрия – 5.50. Украина на 8-м месте среди фаворитов – 26.00.

Напомним, что в обычной смешанной эстафете в Поклюке наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

Видео: Сегодня

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