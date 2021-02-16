Чертова дюжина для Украины: снова без медалей на ЧМ по биатлону

В женской индивидуалке лучший результат из украинок показала Анастасия Меркушина, ставшая 13-й

Украина снова без медалей на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Сегодня лучший результат в индивидуальной гонке из наших девушек показала Анастасия Меркушина, с одним промахом ставшая 13-й. Остальных подвела стрельба.

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Юлия Джима (4 промаха) – 32-я, Вита Семеренко (2 промаха) – 41-я, Елена Пидгрушная (4 промаха) – 43-я.

"Золото" досталось Маркете Давидовой из Чехии, чисто отстрелявшей на всех огневых рубежах.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+0+0) 42:27,7

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+1+0) +27,9

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+1+0+0) +1:04,0

13. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлия Джима (Украина, 0+3+0+1) +4:06,4

41. Вита Семеренко (Украина, 0+1+0+1) +4:39,1

43. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2+0+1) +4:55,0

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Пока что лучшим результатом Украины на чемпионате мира остается четвертое место в смешанной эстафете, после которого Пидгрушная обвинила обставившую ее шведку Эберг в хамских методах борьбы.

В среду, 17 февраля, индивидуальную гонку на биатлонном ЧМ побегут мужчины. Начало – в 15:30.

Видео: Сегодня

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