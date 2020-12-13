"Зеленая" Блашко тащит на себе Украину и снова в ТОП-20 на Кубке мира по биатлону

Дарья до четвертой стрельбы боролась и за десятку, но допустила промах

Дарья Блашко стала лучшей среди украинок в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Девушка, которая проводит первый полноценный сезон в основной команде, заняла 18 место и поднялась на шесть позиций по сравнению со спринтом. Блашко до четвертой стрельбы боролась и за десятку, но допустила промах. Однако в общем зачете уже 20-я.

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Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

А выиграла второй пасьют сезона, несмотря на два штрафных круга, норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая начинала гонку четвертой. И благодаря этой победе возглавила общий зачет Кубка мира. Сенсация спринта Динара Алимбекова из Беларуси хоть и стреляла без осечек, но проиграла ходом и стала второй. Тройку замкнула француженка Жюли Симон.

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Украинка Юлия Джима под сильным снегом допустила пять промахов и стала 43-й, а Екатерина Бех при таком же количестве штрафов поднялась с 59 места на 52-е. Валю Семенко решили не ставить из-за низкой стартовой позиции. Украинка должна была стартовать 45-й с отставанием в 1,38 минуты от лидера. Ранее Валя не добежала пасьют в Контиолахти, допустив 9 промахов во время гонки.

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Гонка преследования

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0+0+1) 29.04,6

2. Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0+0+0) +13,9

3. Жюли Симон (Франция, 2+1+0+0) +17,8

18. Дарья Блашко (Украина, 0+0+0+1) +1.59,3

43. Юлия Джима (Украина, 1+0+2+2) +3.37,7

52. Екатерина Бех (Украина, 0+3+2+0) +4.54,7

Вскоре в Австрии начнется мужская эстафета, а мы уже давали где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресенье.

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В составе мужской эстафеты по сравнению с прошлым этапом произошло одно изменение – Антон Дудченко заменил Богдана Цимбала и побежит последний этап. В Контиолахти украинцы сделали меньше промахов, но остались без медалей – 10-е место.

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