Блашко стала 23-й в масс-старте в Хохфильцене. Победили снова норвежцы

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Австрии стал историей. Последними на старт вышли женщины в гонке с массовым стартом на 12,5 км. Украину среди 30 элитных биатлонисток представляла лишь 24-летняя Дарья Блашко. Недавно Блашко снова попала в ТОП-20 на Кубке мира.

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На этот раз бывшая белоруска не провалила гонку, но и не удивила высоким результатом. С двумя промахами на втором и четвертом огневых рубежах она финишировала 23-й. Победительница – лидер Кубка мира норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд – обогнала украинку на 2 мин. 45 сек., сделав один неточный промах.

"Серебро" – у ее соотечественницы Тирил Экхофф (+14 сек.), "бронза" – у итальянки Доротеи Вирер (+26,9), которые также по разу пустили пули мимо цели. Немного не дотянула до титулованной компании молодая чешка Маркета Давидова. Она лидировала после трех стрельб, но единственный промах в концовке оставил ее без медали.

На прошлой неделе украинские биатлонистки едва не запрыгнули на пьедестал Кубка мира в эстафете.

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Пятый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе уже в 2021 году. Откроются соревнования 7 января.

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