Змея в бриллиантах: игроки "Лейкерс" получили самый ценный чемпионский перстень

95 дней, которые команда провела в пузыре Орландо, отражены в каждом из 17 пурпурных аметистов

Этой ночью в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стартовал уже 75-й сезон НБА. "Бруклин" на своей площадке разгромил "Голден Стэйт" 125:99, а действующие чемпионы "Лейкерс" проиграли городское дерби "Клипперс" – 109:116. Но перед этим поединком Леброн Джеймс и компания получили свои чемпионские перстни за прошедший сезон, где в финале "Лейкерс" обыграли "Майами".

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Ювелир создал эти кольца всего за 4 недели и включил в них различные элементы, которые он игриво назвал "пасхальными яйцами", чтобы отразить все моменты самого длинного "коронавирусного" сезоне в истории лиги. 95 дней, которые "Лейкерс" провели в пузыре Орландо, отражены в каждом из 17 пурпурных аметистов, составляющих букву "L" на лицевой стороне кольца. Каждый камень – 0,95 карата. А 17 означает 17-й титулов в истории "Лейкерс".

В каждом кольце содержится 0,52 карата желтых бриллиантов, что олицетворяет 52 победы "Лейкерс" в регулярном сезоне. В общей сложности перстень состоит из 804 камня. Выгравированное слово "единство" – отсылка к движению за социальную справедливость, за которое выступила вся НБА. А фраза "Leave A Legacy" – слоган плей-офф "Лейкерс" – написана золотом почерком Леброна Джеймса.

В дизайне перстня отдали дань легенде "Лейкерс" Коби Брайанту, который погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолета вместе со своей дочерью Джианной. Змея "Черная Мамба" окружает номер каждого игрока, а кольцо имеет первый в своем роде съемный верх. Под ним открываются майки всех звезд клуба, вышедших на пенсию.

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"Это кольцо затмевает прошлогодний перстень чемпионата НБА как самое ценное в истории с наибольшим весом бриллиантов в каратах", – сказал создатель шедевра Арашебен.

Напомним, что после победного поединка против "Майами Хит" Джеймс курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой.

Смотрите, как болельщики праздновали победу "Лейкерс"

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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