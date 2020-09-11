Українська
$ 27,83
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Жертвой коронавируса стал еще один украинский клуб: COVID-19 добрался до Харькова

11 сентября, 01:42

Елена Павлова Елена Павлова

«Харьковские Соколы» снялись с турнира в Запорожье

Перед выездом на предсезонный турнир в Запорожье в составе клуба украинской Суперлиги обнаружили коронавирус. Пока COVID-19 выявили у двоих баскетболистов "Харьковских Соколов" – сообщается на страничке клуба в Facebook. Ранее мы также рассказывали про пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Украины. "Днепр" был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье.

Реклама

Читайте также: "С этим не шутят": баскетболист НБА рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США

Команда уже взяла курс на Запорожье и 11 сентября должна была провести поединок с "Прометеем". Однако после результатов тестирования, харьковчанам пришлось отказаться от участия в турнире, а всех игроков и персонал отправили на самоизоляцию. Имена зараженных игроков не называются, но теперь эти баскетболисты будут находиться под наблюдением врачей. А через несколько дней вся команда пройдет новое тестирование.

"Харьковские Соколы"

"Харьковские Соколы" / Фото: Харьковские Соколы

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Реклама

Напомним, летом коронавирус был обнаружен у украинского баскетболиста в НБА. Положительный тест сдал центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетболист коронавирус Харьковские Соколы

Источник: Харьковские Соколы

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Киев-Баскет" верит в МессиБаскетбол
Уже пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Украины
Уже пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона УкраиныБаскетбол
"С этим не шутят": баскетболист НБА рассказал о разном отношении к маскам в Украине и СШАБаскетбол
К лучшему игроку мира пустили жену, и он тут же установил невероятный рекорд
К лучшему игроку мира пустили жену, и он тут же установил невероятный рекордБаскетбол
Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зиму
Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зимуБаскетбол
Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Днепра
Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из ДнепраБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять