Жертвой коронавируса стал еще один украинский клуб: COVID-19 добрался до Харькова

Перед выездом на предсезонный турнир в Запорожье в составе клуба украинской Суперлиги обнаружили коронавирус. Пока COVID-19 выявили у двоих баскетболистов "Харьковских Соколов" – сообщается на страничке клуба в Facebook. Ранее мы также рассказывали про пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Украины. "Днепр" был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье.

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Команда уже взяла курс на Запорожье и 11 сентября должна была провести поединок с "Прометеем". Однако после результатов тестирования, харьковчанам пришлось отказаться от участия в турнире, а всех игроков и персонал отправили на самоизоляцию. Имена зараженных игроков не называются, но теперь эти баскетболисты будут находиться под наблюдением врачей. А через несколько дней вся команда пройдет новое тестирование.

"Харьковские Соколы" / Фото: Харьковские Соколы В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

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Напомним, летом коронавирус был обнаружен у украинского баскетболиста в НБА. Положительный тест сдал центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год.

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