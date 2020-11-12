Закрыли от коронавируса: женскую сборную Украины тестировали прямо в номерах

Сегодня возобновился отборочный турнир женского Евробаскета, финальная часть которого запланирована на лето 2021 году в Испании и Франции. В Португалии сборная Украины переиграла Финляндию со счетом 84:66, трипл-дабл на свой счет записала капитан "сине-желтых" Алина Ягупова – 22 очка, 12 подборов и 10 передач. Накануне матча в отеле девушки прошли дополнительный тест на коронавирус и, к счастью, все оказались здоровы. Смотрите, как это было.

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Португальские медики пришли тестировать сборную Украины / Фото: Федерация баскетбола Украины

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Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Международная федерация решила не проводить домашние и выездные матчи отбора чемпионата Европы, а организовала спаренные туры в так называемых "пузырях". Сборная Украины играет свою группу в португальском городе Одивелаш в округе Лиссабон. И чтобы не подвергать спортсменок лишнему риску, их тестируют прямо в номерах.

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Победа над Финляндией позволила нашей сборной выйти в лидеры группы G с пятью очками в трех матчах. Но еще не проводила свой поединок Бельгия, у которой четыре очка после двух туров. Она сыграет с Португалией, у которой три балла. Также три балла у аутсайдера Финляндии. А в следующем матче 14 ноября украинки встретятся как раз с Бельгией.

Смотрите, как ранее женская сборная Украины по баскетболу выиграла у Португалии

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